Bartın'da kayan TIR yolu kapattı

Kaynak: DHA
Bartın'da kayan TIR yolu kapattı

Bartın-Kastamonu Cide karayolu, yağış nedeniyle TIR'ın virajda kayması sonucu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Bartın-Kastamonu Cide karayolu, yağış nedeniyle TIR'ın virajda kayması sonucu 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. TIR'ın iş makinesiyle çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Kurucaşile ilçesi Tekkeönü köyünden geçen Bartın-Kastamonu yolunda yoğun yağış nedeniyle Cide istikametinden gelen tomruk yüklü TIR keskin virajda kaydı. TIR, hareket edemeyince yol trafiğe kapandı. Jandarma trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, iş makinasına bağlanan halatla TIR bulunduğu yerden çıkartılarak, kurtarıldı. 1 saat trafiğe kapanan yol TIR'ın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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