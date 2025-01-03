Bartın'da kaza: Minibüs bisiklete çarptı.1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bartın’da seyir halinde bulunan bir minibüs sürücüsü, bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürçüşü M.A, yaralandı.

Bartın'da seyir halinde bulunan minibüs, bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesinden il merkezine dönen C.K. idaresindeki 74 M 2131 plakalı minibüs, Çaydüzü Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü Mustafa A. Kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

aw363462-02.jpg

aw363462-01.jpg

Son Haberler
Hamile kadın takside doğurdu
Hamile kadın takside doğurdu
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...