Bartın’da kıskançlık kavgası hastanede bitti: 2 yaralı

Bartın'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürülen iki sevgiliden biri bileklerini jiletle keserken, diğeri ise 1. kattan atyalarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortamahalle'de bulunan 2 katlı binanın birinci katında oturan ve sevgili olduğu ileri sürülen H.O ile M.A arasında kıskançlık nedeniyle tartıştma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise H.O. isimli genç kız bileklerini keserken, M.A. ise birinci kattan atladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.