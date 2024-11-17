Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı.

Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Vural Ak Kavşağı'ndan Safranbolu Kavşağı'na seyir halinde bulunan Z.Ç. idaresindeki 74 ABA 032 plakalı otomobil, bir benzin istasyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha E.'ye çarptı. Zeliha E., otomobilin çarpması ile metrelerce havaya fırladı.

Çarpmanın etkisiyle Zeliha E. otomobilin üzerine, atkısı ise yola düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadınının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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