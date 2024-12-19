Bartın'da laf atma kavgası: 1 kişi yaralandı, 1 kadın sinir krizi geçirdi

Kaynak: İHA
Bartın'da laf atma kavgası: 1 kişi yaralandı, 1 kadın sinir krizi geçirdi

Bartın'ın en işlek caddelerinden olan Şadırvan'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın da sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde seyir eden A.K. ile kendisine laf attığı ileri sürülen E.K. arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine ise ortalık karıştı.

Yola taşan kavga nedeniyle bir süre trafiğin kilitlendiği olayda bir kişi yaralanırken, 1 kadın ise sinir krizleri geçirdi.

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Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden önlenirken, polis tarafları etkisiz hale getirdi.

Olay yerinde A.K., ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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