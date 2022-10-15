Türkiye yasta! Bartın'daki maden faciasında can kaybı 40, bir madencinin durumu belirsiz

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında dün akşam (14 Ekim) grizu patlaması meydana geldi. Bartın Valiliği'den gelen açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarında -300 kotunda gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu can kaybının 40'a ulaştığını ve 1 madenci ile ilgili belirsizlik olduğunu açıkladı. Durumu belirsiz olan madenci için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI 40, 1 MADENCİNİN DURUMU BELİRSİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 11.40'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bütün kurumlarımız herkes seferber oldu. Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak bu saatten itibaren yapılan çalışmalarda hahkikaten 300-350 metre yerin altında büyük bir seferlik ve büyük bir çaba sarf edildi. Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık.

Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizden sonra 14 şehidimize daha ulaşmış olduk.

Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. Biraz sonra yine geri kalan 14 şehidimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız. Burada özellikle bu çalışmaların başından itibaren ailelerle birlikte buradaydık. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada sendika başkanlarımız, onların mesai arkadaşları... Onların büyük acılar var. Allah hem milletimize, ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır versin. 1 madencimizle ilgili belirsizlik var. Durumu belirsiz olan madencimiz için çalışmalar devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasına ilişkin paylaşımlarda bulunan 12 kişi hakkında “halkı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik ve provokatif paylaşımlarda bulunduğu” iddiasıyla adli işlem başlatıldığını açıkladı.

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Soylu ayrıca burada yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı. Yaşamını yitiren diğer 2 işçinin ismi henüz açıklanmadı.

08.05 | TTK, 'SAYIŞTAY RAPORU' İDDİALARINI YALANLADI

Sayıştay'ın, patlama meydana gelen Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden işletmesine yönelik 2019'da "ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor " uyarısında bulunduğuna ilişkin bir belge tartışma yarattı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasına ilişkin "Sayıştay raporu" iddialarıyla ilgili, "Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu.

06.58 | FAHRETTİN ALTUN: 58 MADENCİ KURTARILDI, 11 İŞÇİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saat 06.53'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 28 madencinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 58 madenciden 11'inin tedavilerine devam edildiğini anımsattı.

"Bartın'da meydana gelen maden kazası, tüm yönleriyle incelenmeye devam etmekte, arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir" ifadelerini kullanan Altun, şu bilgileri paylaştı:

"Maden kazasında maalesef 28 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Kurtarılan 58 madencimizin 11'inin tedavilerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın hemen sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri Bakanlarımız, bölgedeki tüm çalışmaları gece boyu yerinden takip etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci bizzat yönetmiş, anlık bilgilendirmeler üzerine gerekli talimatları ilgili kurum ve kişilere bizzat iletmiştir. Diyarbakır programını ileri bir tarihe erteleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Amasra'ya giderek çalışmaları yerinde koordine edecektir. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konu ile ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmî kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunun önemini bir kez daha ifade etmek isterim."

KOCA: CAN KAYBI 28'E YÜKSELDİ

06.38'de bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesinde de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 28'e yükseldiğini, 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." dedi.

BAKAN DÖNMEZ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bölgede incelemelerini sürdüren Bakan Dönmez, 06.48'de bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra müessesesindeki patlamanın akabinde bir galeride çıkan yangının ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisinin ekiplerce azaltılmaya çalışıldığını belirterek "10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

‘EKİPLER KARBONMONOKSİT ETKİSİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR’

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arama kurtarma faaliyetlerden oldukça farklı. Gerek TTK gerek kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın maalesef bir kısmını olay yerinde kaybetmiş olduk. Şu anda 15 arkadaşımız işletmedeki maden ocağında, aramalar hala devam ediyor. Bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu. Şu anda ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar."

‘15 İŞÇİNİN NEREDE OLDUKLARINI BİLİYORUZ’

Arama çalışmasına katılan ekiplerin güvenli şekilde faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini anlatan Dönmez, "O açıdan biraz daha sabırla beklemek durumundayız. Tüm yetkili arkadaşlarımız aşağıda maden ocağında bu çalışmaları yürütüyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, bir gazetecinin madende bulunan 15 işçinin yerlerinin tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine, "15 kişinin nerede olduklarını biliyoruz. Patlamanın olduğu yer aşağı yukarı belli, yerlerini biliyoruz. 10-11 işçi, yangının devam ettiği bölgede. Çok büyük yangın değil. Güvenli şekilde oraya girmek için yangının ve karbonmonoksit gazının bertaraf edilmesi gerekiyor. Bazı bölgelerde kısmı göçükler var. 4-5 işçimizin de göçüklerin olduğu bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

AFAD, "PATLAMA TRAFODAN KAYNAKLI" AÇIKLAMASINI SİLDİ

Patlamanın ardından AFAD'ın sitesinden dün akşam yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir."AFAD, maden ocağı patlamasının ‘trafo kaynaklı’ olduğu yönündeki açıklamasını Twitter hesabından sildi.

