Bartın'da otelde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bartın'da otelde korkutan yangın

Bartın'nda Küre Dağları sınırları içerisinde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Ekiplerin, ormanlık alana sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hacıçerçi köyünde Küre Dağları sınırlarında yer alan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Bartın ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi.

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Ekipler yangına müdahale ederken, dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirirken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. memuru, daha fazla şiddeti önlemek için başkente gönderildi. Berlin polis sözcüsü Florian Nath'a göre başkentte yılbaşı gecesi 330 kişi gözaltına alındı.

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