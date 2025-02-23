Bartın'da oto tamirhanesinde trajik olay! Uykuya daldı, hem kedisi hem kendisi canından oldu

Bartın'da oto tamirhanesinde uyuyan Bekir Aydın (38), otomobilini çalıştırarak ısınmak istedi. Egzoz gazından zehirlenen Aydın ve yanında bulunan kedisi yaşamını yitirdi.