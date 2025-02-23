Bartın'da oto tamirhanesinde trajik olay! Uykuya daldı, hem kedisi hem kendisi canından oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bartın'da oto tamirhanesinde uyuyan Bekir Aydın (38), otomobilini çalıştırarak ısınmak istedi. Egzoz gazından zehirlenen Aydın ve yanında bulunan kedisi yaşamını yitirdi.

Çaydüzü Mahallesi'nde oturan Bekir Aydın, dün gece kendisine ait oto tamirhanesine gitti. Aydın eve dönmeyince ailesi polise ihbarda bulundu.

Bugün saat 15.00 sıralarında tamirhaneye giden polis ve sağlık ekipleri, Bekir Aydın'ı tamirhanedeki çalışır haldeki otomobilinde ölü buldu.

Bekir Aydın'ın yanındaki kedisinin de öldüğü belirlendi. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekir Aydın'ın ısınmak amacıyla kaloriferi açmak için otomobilin çalıştırdığı ve içinde uyuyakaldığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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