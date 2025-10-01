Bartın'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Bartın'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bartın'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kurucaşile istikametine seyir halinde bulunan Ş.E. (50) idaresindeki 74 ABA 091 otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü, M.E. (24), G.E. (25) ve B.E. (16) yaralandı. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kazada araç içerisinde sıkışan G.E.'yi başarılı bir çalışma ile kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Ezgi Apartmanı davası ertelendi
Ezgi Apartmanı davası ertelendi
Okan Buruk tarihi zafer sonrası o yorumlara cevap verdi! 'Şöyle bir korku vardı...'
Okan Buruk tarihi zafer sonrası o yorumlara cevap verdi! 'Şöyle bir korku vardı...'
Cemal Enginyurt'tan AKP'ye sert çıkış
Cemal Enginyurt'tan AKP'ye sert çıkış
Osmaniye’de otomobil takla attı: 3 yaralı
Osmaniye’de otomobil takla attı: 3 yaralı
Güvensiz ürün alarmı! Bir ayakkabı yasaklandı
Güvensiz ürün alarmı! Bir ayakkabı yasaklandı