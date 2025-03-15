Bartın'da peş peşe patlamaların ardından alevler yükseldi

Kaynak: İHA
Bartın'da peş peşe patlamaların ardından alevler yükseldi

Bartın'da bir apartmanın bahçesinde önce patlama sesleri duyuldu. Seslere uyanan mahalleli kamelyadan yükselen alevleri görünce panik yaşadı.

Bartın'ın Cumhuriyet Mahallesi 48 Nolu Sokak'ta bulunan bir apartmanın kamelyasında, gece saat 01:00 sıralarında art arda patlama sesleri duyuldu.

aw412767-04.jpg

Patlama sesleri ile uyanan mahalleli, panik yaşadı. Kamelyadan yükselen alevleri gören vatandaşlar, 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

aw412767-01.jpg

Patlama seslerine ve yangına havai fişek ya da kamelyadaki elektrik kablolarının neden olduğu iddia edilirken, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin yapacağı tespitin ardından netleşeceği öğrenildi. Yangın ve patlamalar nedeniyle yaralanan olmadığı ve bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Son Haberler
Yunanistan'da kabine değişikliği yapıldı
Yunanistan'da kabine değişikliği yapıldı
SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi
SpaceX, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi
Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hasta 5 kişiye umut oldu
Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız
Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız
Bartın'da peş peşe patlamaların ardından alevler yükseldi
Bartın'da peş peşe patlamaların ardından alevler yükseldi