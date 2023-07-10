Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı

Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın sularının çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor.

Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; şehirde önceki günden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dün meydana gelen selde tarihi evlerin giriş katlarıyla iş yerlerini su bastı.

Kemerköprü ve Tersane Caddesi'nde taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, Kemer Meydanı'nda bulunan taksi durağı, minibüs durakları ile bir marketin suyla dolduğu görüldü.

Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.

Öte yandan selin etkilediği Tersane Caddesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

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