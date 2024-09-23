Bartın’da şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu

Bartın'da şiddetli yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı'nda taşkınlar meydana geldi.

Ekipler alarma geçerek ırmak kenarındaki yolları boşalttı ve bazı mesire yerleri ile yollar su altında kaldı.

Gün boyu devam eden sağanak yağışlar sonucunda gece yarısı Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Irmağın Çağlayan Parkı, Karaçay ve Taşköprü mevkilerinde taşkınlar yaşandı.

Polis ekipleri, yağış nedeniyle sık sık ırmak seviyesini kontrol ederek polis haber merkezine bilgi verdi.

Gece ırmağın taşmaya başlamasıyla birlikte polis ekipleri harekete geçti. Çağlayan piknik alanı önündeki yolda park halindeki araçlar, polisin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yol tamamen su altında kaldı. Karaçay Mahallesi ve Taşköprü mevkilerinde de taşan ırmak ve yaka selleri nedeniyle piknik alanları, köprüler ve yollar suyla doldu. Polis ekipleri, su dolan yolların girişine şerit çekerek ulaşıma kapattı. Ayrıca Bartın-Amasra karayolunda da sel yaşanmaması için taşan ırmağın önüne kayalardan bent yapımına başlandı. Irmağın taşmaya başladığı bölgede iş makineleri yardımıyla üst üste kayalardan set oluşturuldu. Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya ve Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ırmağın taştığı ve set yapım çalışmalarının gerçekleştiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, yağış nedeniyle bazı bodrum ve giriş katlardaki evleri su bastı ve çok sayıda kaza meydana geldi.