Bartın’da sokak ortasında sızıp kaldı: Ne bekçi ne de polisler uyandıramadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bartın’da alkolü fazla kaçıran bir kişi sokak ortasında sızıp kaldı. Bekçilere korku dolu anlar yaşatan kişi ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemer Köprü Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı. Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bartın’da Sokak ortasında sızıp kaldı: Ne bekçi ne de polisler uyandıramadı

Bartın’da Sokak ortasında sızıp kaldı: Ne bekçi ne de polisler uyandıramadı

Bartın’da Sokak ortasında sızıp kaldı: Ne bekçi ne de polisler uyandıramadı

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