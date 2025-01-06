Bartın’da sürücü polisi görünce aracı bırakıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bartın’da uygulama yapan polisi gören sürücü, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonrası sürücü aracını yol kenarına bırakıp kaçtı.

Bartın'da sürücüsü bilinmeyen 06 VYE 33 plakalı otomobil, Çimento Kavşağı'nda yapılan uygulamada polislerin "dur" ihtarına uymadı. Kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu.

Ekipler, yaptığı araştırmada aracın yakınlarında ruhsat sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyi yaya halde buldu. Şahsın, aracı bir yakınına verdiğini söylemesi üzerine ise araç otoparka çekilirken, dur ihtarına uymamaktan plakaya para cezası kesildi.

Bartın’da sürücü polisi görünce aracı bırakıp kaçtı

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