Bartın'da tuhaf kaza! İki sürücü de araçlarını bırakarak kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bartın'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü bir yana, yaralı motosiklet sürücüsü de başka bir tarafa kaçtı. Yaralıyı bulamayan polis ekipleri ise yoldaki araç parçalarını temizledi.

Aktarılan bilgilere Bartın'ın Köyortası Mahallesi Kavaklı Caddesi eski itfaiye binası önünde E.D. idaresindeki 74 AH 969 plakalı Tempra marka araç ile 74 ABJ 291 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası araçların parçalarının savrulması sonucu yol savaş alanına dönerken, kazaya karışan araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Yolda yatan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan yaralı motosiklet sürücüsü de aracını olay yerinde bırakarak yok oldu.

Kaza sonrası ise bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi anca yaralı bulunamadı. Bir görgü tanığı ise, motosiklet sürücüsünü yerde yatarken gördüklerini belirterek otomobil sürücüsünün bir tarafa, ayağa kalkan motosiklet sürücüsünün ise başka bir tarafa kaçtığını anlattı.

Polis ekipler kaza sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü ve kazaya karışan diğer araç ve sürücünün peşine düştü.
Kaza yapan otomobil gece bekçileri tarafından kaza yeri yakınlarındaki bir otoparkta bulundu. Aracı park ederek, yayan kaçan sürücünün peşine düşen ekipler kısa sürede E.D. isimli sürücüyü yakaladı.


Alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, ismi biinmeyen yaralı motosiklet sürücüsünün ise olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra hastaneye getirildiği öğrenildi.

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