Kastamonu ve Bartın'da okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından SMS ve basın duyuruları ile Bartın'da sağanak yağış için uyarı yapıldı.

Bartın'daki belediye hoparlöründen de şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar sel, su baskını ve taşkınlara karşı uyarıldı. Yapılan anonslarda, vatandaşların ırmak kenarları ve dere yataklarından uzak durması istendi.

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre okulların 1 gün tatil olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Bartın'da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkili oldu. Yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'den Sinop, Samsun ve Ordu'da sağanak yağış uyarısı. 25 Eylül 2024

SALI GECESİNE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer almıştı.

KASTAMONU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Kastamonu’da da etkili olması beklenen şiddetli sağanak sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada 1 Ekim Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre il genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.