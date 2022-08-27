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Yağmurdan kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı

Bartın’da yağmur nedeniyle kontrolünü kaybeden sürücü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:11
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Bartın'da yağmurdan kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı

Yağmurdan kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı
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DHA

KAYGAN YOL YÜZÜNDEN KAZA
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Bartın- Amasra kara yolu tünel çıkışında meydana geldi. Amasra'ya giden Mustafa Yılmaz idaresindeki 74 DL 373 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Mustafa Özkan idaresindeki 74 AAR 190 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kerem Çelebi (20), itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kerem Çelebi ile diğer yaralılar Mustafa Yılmaz, Mustafa Özken, Enes Okuyucu ve Bera Okuyucu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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