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Bartın’da yaşanan patlama nedeniyle konser iptal edildi 

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce Gençlik Günleri dâhilinde bu gece (14 Ekim 2022) düzenlenecek olan Ekin Uzunlar konseri iptal edildi. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 22:04
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Bartın’da yaşanan patlama nedeniyle konser iptal edildi 

Bartın’da yaşanan patlama nedeniyle konser iptal edildi 
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Düzce Belediyesi; Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle Düzce Gençlik Günleri etkinliklerinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar konserinin iptal edildiği bildirerek “Meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarımız maden işçilerimizle” denildi. 

                                          

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