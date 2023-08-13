Bartın’da zıpkınla dalış yaptı, hayatını kaybetti

Bartın’ın Amasra ilçesi Bozköy plajında zıpkınla balık avlamak için daldıktan sonra bir daha suyun yüzüne çıkamayan Mehmet İlker Girgin (41), hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Bartın’da zıpkınla dalış yaptı, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bozköy plajında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul’dan Amasra’da bulunan kayınpederinin yanına tatil için eşiyle birlikte gelen Mehmet İlker Girgin, ailesiyle birlikte bozköy plajına gitti.

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Girgin, daha sonra kumsaldan 100 metre açığa giderek, zıpkınla balık avlamaya başladı. Uzun bir süre sudan çıkmayınca ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ve bot su altında ve su üstünde arama yaptı. Dalgıçlar Girgin’in cansız bedenini son görüldüğü yerin 10 metre yakınında 5 metre derinlikte buldu.

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Sudan çıkartılan Girgin, ambulansla otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi Girgin’in sudan çıkarıldığı anda sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Girgin'in farklı yerlerde de denize daldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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