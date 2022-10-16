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Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor

41 kişinin hayatını kaybettiği Bartın'daki maden faciası, Meclis gündemine taşınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, facianın salı günü Genel Kurul'da olacağı ifade edildi. Bakan Dönmez, faciaya ilişkin Meclis'i bilgilendireceğini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 12:16
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Bartın'daki maden faciası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından TBMM'de konuşulacak

Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
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Bartın'da yaşanan maden faciasının, Meclis gündemine taşınacağı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclis'i bilgilendireceği duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında grizu patlaması meydana gelmişti.

Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söylemişti.

Yaralı 11 işçiden 5'inin durumunun ağır olduğu aktarılmıştı.

Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. 

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﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor
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