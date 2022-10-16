﻿Bartın'daki maden faciası Meclis'e taşınıyor

Bartın'da yaşanan maden faciasının, Meclis gündemine taşınacağı açıklandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salı günü Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclis'i bilgilendireceği duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında grizu patlaması meydana gelmişti.
Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söylemişti.
Yaralı 11 işçiden 5'inin durumunun ağır olduğu aktarılmıştı.
Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.