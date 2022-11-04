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Bartın'daki maden faciasında can kaybı 42'ye çıktı

Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasında yaralanan ve tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:33
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Bartın'daki maden faciasında can kaybı arttı

Bartın'daki maden faciasında can kaybı 42'ye çıktı
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından sonra getirildikleri İstanbul'da tedavileri süren maden işçilerinden biri yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor. " 

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