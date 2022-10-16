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Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bartın Amasra'da facianın yaşandığı madende çalışan işçilerin, patlamadan önce çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 22:36
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Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
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41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.

Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı. (Kaynak: TRT HABER)

 

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