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Bartın’daki patlama göz göre göre gelmiş! Sayıştay, maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarmış

Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 00:09
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Bartın’daki patlama göz göre göre gelmiş! Sayıştay, maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarmış

Bartın’daki patlama göz göre göre gelmiş! Sayıştay, maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarmış
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Dün akşam saatlerinde Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen patlamada en az 22 işçi hayatını kaybetti. 17 işçi de yaralandı. 

Maden-İş’in açıklamasına göre sebep grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz) patlaması. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk bulguların bu yönde olduğunu söyledi.

SAYIŞTAY’IN 2019 RAPORUNDA

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Sayıştay’ın 2019 raporunu paylaşarak kurumun grizu patlamasına karşı uyardığını yazdı.

Buna göre Sayıştay raporunda, üretim derinliği -300 metreye ulaştığı için çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı uyarısı yer alıyor.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı raporda şunlar yazıyor:

“2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu neden müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra ‘Kurum Degaj Yönergesi’ hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir.”

SAYIŞTAY 2017 RAPORUNDA DA UYARMIŞ

Öte yandan Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre; Sayıştay’ın 2017 raporunda da uyarılar yer almış.

Raporda ocağın ana havalandırmasının tersine çalışabilecek durumda olmadığı belirtilirken işçi güvenliği ekipmanlarının yeterli olmadığı vurgulanmış.

Ayrıca, bu eksiklerden kaynaklı olarak işletmeye 146 bin TL para cezası kesildiği ve indirimle 109 bin TL ödendiği anlaşılıyor.

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ADALET
15.10.2022 00:59
sayılmaz sayıştayın raporu..tren kazaları sel felaketleri . hep ölenler hatalı. sosyal medya yasağı da işte bu nenle getirildi.. varsa yoksa bay kemaaal. eyyy ceehaa pe...  
 
Veli
15.10.2022 00:51
Madende yaşam odası var mı?  
 
Vatandaş
15.10.2022 00:20
kendilerine gelince koruma ordusu ile geziyorlar. millete gelince işin doğasında var.  
 
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