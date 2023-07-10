Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu

Bartın'da sağanak yağış nedeniyle taşan Bartın Irmağı'ndan taşan su, sabah saatlerinden itibaren çekilmeye başladı. Havadan da görüntülenen bölgedeki yardım çalışmalarına Mehmetçik de katıldı.
Kentte dün sabah başlayıp, etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı, gece saatlerinde 20 metre genişledi.
Kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen ırmağın Kozcağız ve Ulus çaylarının kolları da taştı.
Birçok ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı.
Yalı bölgesi olarak bilinen bölgede, sabah saatlerinden itibaren sel suları çekilmeye başladı.
Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı.
Bölge, havadan da görüntülendi.
Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.
BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularının çekildiği Bartın Irmağı kenarındaki Yalı bölgesine geldi.
Burada inceleme yapan Tunç ile Yerlikaya, zarar gören iş yerlerini gezip, sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Bakanlar ayrıca DSİ yetkililerinden Bartın Irmağı kenarında devam eden ıslah projesi ile ilgili bilgi aldı.
(Kaynak: AA, DHA, İHA)