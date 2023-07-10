Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu

Bartın'da sağanak yağış nedeniyle taşan Bartın Irmağı'ndan taşan su, sabah saatlerinden itibaren çekilmeye başladı. Havadan da görüntülenen bölgedeki yardım çalışmalarına Mehmetçik de katıldı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 1

Kentte dün sabah başlayıp, etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı, gece saatlerinde 20 metre genişledi.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 2

Kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen ırmağın Kozcağız ve Ulus çaylarının kolları da taştı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 3

Birçok ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 4

Yalı bölgesi olarak bilinen bölgede, sabah saatlerinden itibaren sel suları çekilmeye başladı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 5

Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 6

Bölge, havadan da görüntülendi.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 7

Yalı Mahallesi'ndeki çalışmalara Mehmetçik de katıldı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 8

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularının çekildiği Bartın Irmağı kenarındaki Yalı bölgesine geldi.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 9

Burada inceleme yapan Tunç ile Yerlikaya, zarar gören iş yerlerini gezip, sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 10

Bakanlar ayrıca DSİ yetkililerinden Bartın Irmağı kenarında devam eden ıslah projesi ile ilgili bilgi aldı.

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 11

(Kaynak: AA, DHA, İHA)

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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 12
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 13
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 14
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 15
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 16
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 17
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 18
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 19
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 20
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 21
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 22
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 23
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 24
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 25
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 26
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 27
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 28
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 29
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 30
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 31
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 32
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 33
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 34
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 35
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 36
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 37
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 38
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 39
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 40
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 41
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 42
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 43
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 44
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 45
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Bartın’daki sel felaketi havadan görüntülendi. Yardıma Mehmetçik koştu 46
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