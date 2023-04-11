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Marc Bartra: O an sadece kızımı düşündüm

Trabzosnpor'lu Marc Bartra Borussia Dortmund forması giyerken yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:57
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Bartra'dan flaş açıklama

Marc Bartra: O an sadece kızımı düşündüm
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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol stoper Marc Bartra, 11 Nisan 2017'de Almanya'da, Borussia Dortmund ile Monaco arasında 11 Nisan 2017'de oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde, Dortmund otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmesini unutamıyor. O dönemde Dortmund forması giyen 32 yaşındaki savunmacı, o anda yaşadıklarını Almanya basınına bir kez daha anlattı.
Akşam'ın haberine göre Bartra, "Kimse benim başıma gelenleri kendisi yaşamak istemez. O an sadece kızımı düşünüyordum. Artık futbolu bile düşünmüyordum, sadece hayatta kalmayı düşünüyordum. Takım arkadaşlarımın yüz ifadeleri kelimelere dökülemez. Hiç bu kadar korku görmemiştim." ifadelerini kullandı. Öte yandan, takım arkadaşlarım ve taraftarlar bana sevgi gösterdi. Dortmund zamanları konuşmayı seviyorum" dedi.
Bu sezon Real Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Bartra'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre deneyimli ismin güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. 32 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon 33 maçta 2 bin 570 dakika sahada kaldı. Bartra, bu süre içinde 3 gol atarak takımına skor katkısında bulunmasını bildi. Tecrübeli oyuncunun sezon sonundan yeniden İspanya'ya dönmesi bekleniyor.

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