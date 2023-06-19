Bartu Küçükçağlayan'ın tırnakları tartışma yarattı

Yalan Dünya dizisindeki Orçun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bartu Küçükçağlayan, mavi ojeleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Bartu Küçükçağlayan'ın tırnakları tartışma yarattı

Yıllar önce yayınlanan Yalan Dünya dizisindeki Orçun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bartu Küçükçağlayan, tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce etek giydiği görüntülerle konuşulan şarkıcı ve oyuncu, bu sefer de tırnaklarıyla konuşuldu.

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"BEBEK MAVİSİ YAKIŞMIŞ"

2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturan ve Mevsim adını verdikleri bir kızı olan Küçükçağlayan, dün katıldığı davette mavi ojeleriyle dikkat çekti. Instagram hesabından Küçükçağlayan'ın tırnaklarını paylaşan oyuncu Enis Arıkan, "Bebek mavisi yakışmış kardeşim" notunu yazdı. Küçükçağlayan daha önce de sürdüğü ojelerle dikkat çekmişti.

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DAHA ÖNCE DE ETEK GİYMİŞTİ

Oyunculuğuyla konuşulan Bartu Küçükçağlayan'ın Büyük Ev Ablukada isimli bir de müzik grubu bulunuyor. Ünlü isim 2021 yılında verdiği bir konserde de sahneye etek giyerek çekmiş ve tepkilerin odağı olmuştu.

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