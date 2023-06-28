Bartu ne demek? Bartu isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Bartu da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Bartu ne demek? Bartu isminin anlamı nedir?

Bartu ne demek? Bartu isminin anlamı nedir?

Bartu adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bartu isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bartu ne demek? Bartu isminin anlamı nedir?

BARTU NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bartu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Varlık, servet.

- Varılacak yer, mesafe.

- En eski Türk kağanlarından biri.

BARTU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bartu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bartu adını koymak caizdir.

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