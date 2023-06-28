Bartu adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bartu isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bartu ne demek? Bartu isminin anlamı nedir?
BARTU NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bartu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Varlık, servet.
- Varılacak yer, mesafe.
- En eski Türk kağanlarından biri.
BARTU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Bartu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bartu adını koymak caizdir.