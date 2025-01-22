Bartu Soral: Bu olay İyi Parti, CHP ve Zafer Partisi arasında büyük bir birlik rüzgarını estirdi

Bartu Soral, "Ancak unutulmaması gereken bir şey daha var; bu olay İyi Parti, CHP ve Zafer Partisi arasında büyük bir birlik rüzgarını estirdi. Genel Başkanımız Ümit Özdağ asla başını öne eğecek bir insan değil. Halk da her şeyi görebilecek denli deneyimli artık" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partisinin genel başkanının tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Soral şu açıklamayı yaptı:

"Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklandı. Bir diğer deyişle 1 milyon 200 bine yakın yurttaşın oy verdiği ve giderek yükselen bir partinin lideri hapishaneye giriyor… Bu siyasi karar Cumhur ittifakının Zafer Partisi’nden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Ancak unutulmaması gereken bir şey daha var; bu olay İyi Parti, CHP ve Zafer Partisi arasında büyük bir birlik rüzgarını estirdi. Genel Başkanımız Ümit Özdağ asla başını öne eğecek bir insan değil. Halk da her şeyi görebilecek denli deneyimli artık..."