Bartu Soral istifasının perde arkasını anlattı! Zafer Partisi'nde fırtına

Ümit Özdağ’ın CHP’nin Saraçhane mitingine katılmama karar ve muhalefet stratejisine dair eleştirilerde bulunan Soral, Türkiye’nin içinden geçtiği krizi “yangın yeri” diyerek nitelendirirken, toplumsal muhalefeti örgütlemenin siyasi partilerden daha büyük bir amaç olduğunu vurguladı. İBDA-C gibi bir gerekçeyle geri durmanın toplumu sessizliğe mahkûm edebileceğine ifade eden Soral, “Toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi için zemin bizi mecbur kılıyor.” dedi.

“Normal günlerde yaşamıyoruz” diyen Bartu Soral şöyle konuştu:

Türkiye yangın yeri o yüzden Saraçhane’ye gitmiyoruz. Çünkü İBDA-C'nin bir şey yapma ihtimali var. Eğer buna böyle bakarsak o zaman 100 kişilik İBDA-C'yi kontrol edenler 10 günde bir onlara bir eylem yaptırırlar. Biz de İBDA-C bir eylem yapacak diye toplumsal muhalefeti örgütleme noktasında dur halinde olursak bu iş olmaz. Toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi için zemin bizi mecbur kılıyor. Çünkü insanlar şunu söylüyor. Yanıyorum diyor. Bakın ormanımız yanıyor. Uçak yok. Belediye başkanı ağlıyor. Yardım istiyorum. Yardım gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 250 tane yangın söndürme uçağı alacak parası yok mu? Var. Ama siz eğer ormanınızı, böceğinizi, toprağınızı, denizinizi, balığınızı, insanınızı sevmiyorsanız, onunla bir ilginiz yoksa, içinizde böyle bir sevgi yoksa o zaman şunu diyebiliyorsunuz, “O belediyelerin kontrol ettiği yerlerde olumsuzluk olsun ki bir sonrakinde belediyeyi ben alabileyim.”

“BİZİM İÇİN SİYASİ PARTİLER ARAÇTIR, AMAÇ ÜLKEMİZDİR”

Bizim siyaset yapma şeklimiz bu değil. Bizim için siyasi partiler araç, amaç olan ülkemiz. Bugün biz eğer İsviçre'de oturuyor olsaydık, her şey normal olsaydı o zaman tabii ki Ekrem Bey de serbest olurdu. Ümit Bey de hapse girmemiş olurdu. Herkes kendi mitingini yapar. Kendi siyasi faaliyetiyle ilgilenir. Sonuç olarak halkımız da memnun değilse memnun olduğunu umut bağladığını seçer. Ama arkadaş memnun olduğunu umut bağladığını sabaha karşı hukuksuz biçimde esir alıyor. Şimdi vaziyet böyleyken sanki normal günlerde yaşıyoruz gibi hayatın doğal akışında, “Canım tabii ki onların mitingi bu” dersek bu olmaz. Çünkü e bir de şu var yani onların mitingi Saraçhanede Zafer Partisi'nin genel başkan vekili davet edildi, konuşturuldu. Madem gitmiyoruz o zaman da gitmeseydik. Bir de her mitingde, toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Zafer Partisi liderinin hukuksuz, haksız tutukluluğuna itiraz etti, sahip çıktı. Çünkü mecburuz buna. “Katılmıyorum bakın katılmadığım kayıtlara geçsin yazılı olarak” diye bir metin yayınlamaya bence ihtiyaç yoktu. Serbest bırakırsınız. İsteyen gider, istemeyen gitmez. Çünkü Zafer Partisi'nin seçmeni üye değil.