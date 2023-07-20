Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz transferini bitirdi.

Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'de

Gelecek sezon için yaptığı transferler ile gündem olan Fenerbahçe, Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

3 YILLIĞINA İMZALADI
Genç orta saha oyuncusu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDİM"
Transferinin gerçekleştiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Bartuğ Elmaz, “Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. ‘Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur.” dedi.

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