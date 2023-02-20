Barut Ağacının müthiş faydaları

Barut ağacı, çalı görünümlüdür. Kış mevsiminde barut ağacı yaprağı dökülür.

Kuzey ve Orta Anadolu’da yetişen barut ağacı sulak alanlarda, dere kenarlarında ve bataklıklarda büyür. Ülkemizde “Akdiken” adıyla da bilinen barut ağacının kerestesinden barut yapılır. Hatta bu nedenle barut ağacı ismini almıştır. Cehrigiller familyasından olan barut ağacının Latince adı “Rhamnus frangula”dır. Yavaş büyüyen bir ağaçtır, boyu 7 metreye kadar uzar. Ülkemizde dağlık ve ormanlık alanlara sahip olması sebebiyle Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.

BARUT AĞACI KABUĞUNUN 9 FAYDASI

Sindirimi Düzenler: Çay olarak tüketilen barut ağacı kabuğu, sindirimi düzenler. Doğal müshil olarak da bilinen barut ağacı kabuğu kabızlığı giderir. Bağırsak parazitlerinin temizlenmesine yardımcı olur. Hemoroid hastalığına iyi gelir.

Karaciğer Dostudur: Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelen barut ağacı kabuğu siroz ve sarılık gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Metabolizmayı Hızlandırır: Metabolizmayı hızlandıran barut ağacı kabuğu çayı bu etkisiyle zayıflamaya yardımcı olur.

Kurşun Zehirlenmesine İyi Gelir: Barut ağacı kabuğundan yapılan çay kurşun zehirlenmesine karşı iyileştirici etkiye sahiptir.

Gut Hastalığına İyi Gelir: Gut hastalığına karşı iyileştirici etkisi vardır.

Yaraları İyileştirir: Barut ağacı kabuğu kaynatılır ve suyu yaralara sürülürse, yaraların iyileşme süresini hızlandırır.

Kan Akışını Düzenler: Vücuttaki kan akışını düzenleyen barut ağacı çayı, tüm kan hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Kalp damar sağlığı için faydalıdır.

İdrar Söktürücüdür: Barut ağacı kabuğu çayının idrar söktürücü özelliği bulunur.

Kas Ağlarını Azaltır: Herhangi bir sağlık sorunu, soğuk algınlığı ya da spor sonrası meydana gelen kas ağrılarını hafifletir.



BARUT AĞACI KABUĞU NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Barut ağaçları nisan, mayıs ve haziran aylarında çiçek açar.

Barut ağacı kabuklarının ise çiçek açmadan önce toplanması gerekir.

Taze kabuklar kusmaya ve zehirlenmeye neden olduğu için kesinlikle kullanılmaz.

En az 1 yıl bekletilen kabuklar tıbbi amaçla kullanılabilir.

Toplandıktan sonra 1 yıl bekletilen barut ağacı kabukları poşetlenir ve rutubetsiz, düşük nem oranına sahip bir ortamda, doğrudan ışığa maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilir.

Toz haline getirilen barut ağacı kabukları ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılır.

Barut ağacı kabuğu genellikle çay olarak tüketilir.

Barut ağacı çayı faydaları sayesinde birçok hastalığın tedavisinde etkilidir.

BARUT AĞACI KABUĞU ZAYIFLATIR MI?

İstenmeyen kilolar günümüzde birçok kişinin ortak derdi.

Özellikle kış aylarında soğuyan hava nedeniyle evde veya kapalı ortamda daha çok vakit geçiriliyor.

Dolayısıyla hareketsizliğin de etkisiyle kış aylarında metabolizma daha da yavaşlıyor.

Barut ağacı kabuğundan hazırlanan çay; kabızlığı giderir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kan akışını düzenler ve metabolizmayı hızlandırır.

Tüm bu özellikleriyle barut ağacı kabuğu çayı zayıflama konusunda etkilidir.

BARUT AĞACI KABUĞU ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ

Barut ağacı kabuğunun bilinen bir yan etkisi olmasa da, doktora danışarak kullanılmasında fayda vardır.

Doktor onayı aldıktan sonra, gün en fazla 3 fincan kullanılması önerilir.

Kusturucu etkisi nedeniyle gebelikte kullanılması önerilmez.