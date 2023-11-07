Barut ağacı kabuğu ne işe yarar

Barut ağacı ‘Akdiken’ adıyla da biliniyor. Barut ağacının kerestesinden barut imal ediliyor. Kuzey ve Orta Anadolu’da yetişen barut ağacı sulak alanlarda, dere kenarlarında ve bataklıklarda büyüyor.

KABUĞUNUN FAYDALARI



Barut ağacı kabuğu kaynatılır ve suyu yaralara sürülürse, iyileşmeyi hızlandırıyor

Barut ağacı kabuğu çayının idrar söktürücü özelliği bulunuyor.

Vücuttaki kan akışını düzenliyor, tüm kan hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor. Kalp damar sağlığı için faydalı…

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor, siroz ve sarılık gibi hastalıkların tedavisinde etkili oluyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor.

Çayı, kurşun zehirlenmesine karşı iyileştirici…

Gut hastalığına karşı iyileştirici özelliği bulunuyor.

Toz haline getirilen barut ağacı kabukları ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılıyor.

Genellikle çay olarak tüketilirken zayıflamaya yardımcı oluyor.

Spor sonrası meydana gelen kas ağrılarını hafifletiyor.



Sindirimi düzenliyor.



Kabızlığı gideriyor, bağırsak parazitlerinin temizlenmesine yardımcı oluyor.



Hemoroid hastalığına iyi geliyor.

YAN ETKİLERİ



Doktor onayı aldıktan sonra, günde en fazla 3 fincan kullanılması öneriliyor.

Barut ağacı kabuğunun bilinen bir yan etkisi olmasa da, doktora danışarak kullanılmasında büyük fayda var.