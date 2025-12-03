Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “‘Barzani Karargahı Sözcülüğü’ adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretinde üniformalı korumalarının uzun namlulu silahla taşıması oldukça tepki toplamıştı.

Bu tepkilerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir" ifadeleriyle duruma tepki göstermişti.

Bunun üzerine Barzani'nin ofisinden açıklama yayımlanmış ve şu ifadelere yer verilmişti:

Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş"





