İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, KDP lideri Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretine değindi.

Barzani ile birlikte gelen güvenlik güçlerinin üniforma giymesi tepkilerine neden olmuştu. Sokaklarda üniforma ile gezen Peşmerge'ye yönelik Dervişoğlu, "Dünyanın hiçbir bağımsız ve müstakil devleti, kendi toprağında hiçbir yabancı güce, askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla cirit attırmaz! Hatanın ilk adımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir valiliğinin böyle bir dönemde Barzani’yi onur konuğu olarak davet etmesidir" ifadelerini kullandı.

"Şırnak’ta Cizre’de bu ahlaksızlığa imza atanlara, izin verenlere hadleri bildirilmeli; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onuru, bir daha unutmamalarını sağlayacak şekilde hatırlatılmalıdır" diyen Dervişoğlu, DEM Parti'den gelen "Burada ev sahibidir. Kendi toprağına gelmiş sayılır" şeklindeki açıklamaya da sert çıktı.

"Hadi oradan" diyen Dervişoğlu, "Bu işler tesadüf değil. Bu işler organize işler. Bu adımlar ısınma turları. 'Kendi toprağı' dedirtiyor, üniformalarla şov yaptırıyorlar. Bunlar Suriye’deki PKK’nın başı olan Mazlum Abdi’ye yol yapıyorlar" şeklinde konuştu.