Baş ağrılarına iyi gelen kürler

Baş ağrısı hemen hemen hepimizin sık aralıklarla yaşadığımız bir rahatsızlık. Peki, baş ağrılarını evimizde nasıli yileştiririz? İşte bazı baş ağrısı kürleri…

Baş ağrılarına iyi gelen kürler

Ağrısı İçin Mucize Kürler

BAŞ AĞRISI İÇİN BİTKİ ÇAYI TARİFİ:

1 tatlı kaşığı kıyılmış zencefil kökü
1 tatlı kaşığı kuru papatya
1 tatlı kaşığı ıhlamur

Bu malzemelerle yapacağınız bitki çayını dilerseniz bir kaşık balla tatlandırıp da tüketebilirsiniz. Ancak zencefilin iki yaşın altındaki çocuklara verilmesi sakıncalı. Üzeri çocuklarda ise baş ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi kramplarının tedavi edilmesi için kullanılabilir. Yetişkin kişilerde ise zencefil tüketiminin günlük 4 gramı geçmemesi gerekir. Zencefilin aşırı dozda tüketilmesi halinde göğüste hafif yanma hissedilebilir.

ŞİFALI BİTKİLER

Karabiber tarçınla karıştırılıp kullanılırsa baş ağrısını giderici etki yapmaktadır. Ihlamurla kaynatıldığında sancı kesici etkisi vardır.

Limon suyu bir su bardağı kahve içine sıkılarak içilirse baş ağrısına karşı etkili olur.

Muzun içerisindeki magnezyum baş ağrısı ve kramplara karşı etkilidir.

Nane çayı ve üzerlik otu baş ağrılarına iyi gelir.

Anason tohumları yakılıp dumanı solunduğunda baş ağrısını gidermektedir.

Ardıç’ın rendelenmiş meyveleri sirkenin içersine koyup bekletildikten sonra bir bezle alınarak üstüne sarılırsa baş ağrılarını giderir.

Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığı zaman uykusuzluk, kronik baş ağrısı ve asabiyet için iyi gelmektedir.

Ihlamur çayı çiçeklerinden elde edilen ıhlamur ruhu baş ağrısını keser.

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