Baş ağrılarınız ilaçsız geçer mi?

İşte İlaç kullanmadan baş ağrısından kurtulmak mümkün mü sorusunun yanıtı...

Baş ağrılarınız ilaçsız geçer mi?

Editör: Erkavim Yıldırım

Yaşam kalitemizi bozan ve bitmek bilmeyen baş ağrıları için dikkat çeken araştırma.... Günümüzde herkes baş ağrısı problemi ile sık sık karşılaşıyor. Baş ağrısının birçok sebebi var aslında ancak, ilk akla gelen şey vücudun susuz veya aç kalması oluyor...

Bunların yanı sıra uykusuzluk, stres gibi birçok farklı etken baş ağrısına yol açabilir.

Gerekmedikçe ilaç almanın zararlarını uzmanlardan sürekli duyuyoruz. Bu nedenle birçok kişi baş ağrısını ilaçsız geçirmenin yollarını internette en sık araştırılan konulardan biri.

Uykunun baş ağrısı ile olan bağlantısı net. Bu sebeple kendinize uyku düzeni oluşturmanızda fayda var. Uyku düzeninden kastettiğimiz az uyumak değil, vücudun ihtiyacı olduğu kadar düzenli saatler arasında uyuyup uyanmak. Uykusuzluğun baş ağrılarını tetikleyebileceği gibi çok uyumak da hem baş hem de vücut ağrılarını tetikleyecektir.

Yetersiz su tüketimi dehidratasyon da denilen vücudun susuz kalması olayına neden olur, bu durum da baş ağrılarını tetikler. Özellikle havaların sıcak olduğu dönemlerde vücudumuz ciltten buharlaşma ve solunum yolu su kaybına neden olur. Bu sebeple bol bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz...

Eskiden alternatif tıp olarak kullanılan bitkilerin insan sağlığına faydalarını biliyoruz. Bu sebeple baş ağrısını geçirmenizde size yardımcı olacak yeşil çayları kullanın. Özellikle papatya, zencefil, ada çayı ve yeşil çay ağrı kesici olarak oldukça işe yarayacaktır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bitki çaylarının mutlaka tek başlarına hazırlanmaları ve taze olarak tüketilmeleridir.

Düzgün nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak hem baş ağrılarını azaltıp geçirmek de hem de uykuya kolay dalmak için işe yarayacaktır.

Lavanta, okaliptüs veya nane yağı gibi güçlü aromatik yağlar rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Baş ağrılarını azaltmak veya geçirmek için kullanılabilir. Bunları ağız yoluyla değil, kaynamış suya 1 damla katarak koklayabilirsiniz. Yine yağlardan yardım alarak başınıza hafif masaj yapmanız da baş ağrısını hafifletecektir.

Eğer bulunduğunuz beyaz ışık ile aydınlanıyorsa bunu sarı ışık ile değiştirmeniz baş ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Sadece baş ağrılarının değil birçok hastalığın oluşmasında en önemli sebeplerden olan stresi hayatımızdan çıkaramayız ama en azından, stressiz bir yaşamın mümkün olmadığı kabullenerek, sadece gereksiz ve yoğun stresle baş etmeyi öğrenmek yeterli olacaktır.

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