Baş ağrısını geçiren 5 sağlıklı besin

Editör: Naim Arıoğlu

YAĞLI BALIKLAR

Yağlı balıklar, anti-enflamatuvar etkiye sahip omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengindir. Migren ataklarını yönetmeye yardımcı olduğu gösterilen riboflavin (B2) dahil olmak üzere B vitaminleri içerirler.

Araştırma, ayrıca somonun koenzim Q10 ile D vitamini içerdiğini ve bunların migrenin rahatlamasını sağladığını ortaya koydu.

MEYVELER

Bazı meyveler, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bazı araştırmalar potasyumun daha sağlıklı sinir işleyişine katkıda bulunarak migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Muz, baş ağrısını azaltmaya katkıda bulunan potasyum, magnezyum, B vitaminleri ve kompleks karbonhidratlar sağlar. Baş ağrısı dehidrasyondan kaynaklanıyorsa yüksek su içeriğine sahip meyveler baş ağrısı ağrısıyla savaşabilir.

TOHUMLAR

Bu tohumlar (haşhaş tohumları, susam taneleri, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumları, chia çekirdekleri) iltihapla savaşan omega-3 yağ asitlerini içerir.

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Yapraklı yeşillikler, baş ağrısını hafifletmeye katkıda bulunan çeşitli elementler içerir. Örneğin, araştırmalar magnezyum almanın migren ağrısını azaltabileceğini göstermiştir çünkü migren hastalarının çoğu düşük magnezyum seviyelerine sahiptir.

Folik asit ve B6 migren semptomlarını azaltmaktadır. Ulusal Baş Ağrısı Vakfı, B2 vitamininin migren sıklığını azaltabileceğini gösteren bir çalışma yayımladı. Tüm bu elementleri ve çeşitli diğer anti-enflamatuvar antioksidanları içeren yeşil yapraklı sebzeleri (ıspanak, kara lahana, brokoli) tüketmelisiniz.

FINDIK

Fındık, kan damarlarını gevşeterek baş ağrısını yatıştıran magnezyum açısından zengindir. Ayrıca araştırmalar, auralı migrenleri ve hormonal dalgalanmalar tarafından tetiklenen migrenleri kontrol etmeye yardımcı olabileceğini gösteren E vitaminini de önemli ölçüde içerdiğini gösterdi.

Baş ağrısı çeken bazı insanlar için, bir avuç badem veya fındık yiyerek anında rahatlama sağlanabilir.