Dünya genelinde milyonlarca kişinin şikayetçi olduğu baş dönmesi, uzun yıllardır çoğunlukla iç kulak kaynaklı bir durum olan vertigo (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo - BPPV) ile özdeşleştirildi. Ancak son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların gözlemleri, bu yaygın kabulün değiştirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

ABD'li nörologlar, baş dönmesi şikayetiyle gelen hastaların büyük bir kısmının gerçek bir dönme hissine neden olan "vertigo" değil, daha çok sersemlik, dengesizlik veya bayılacakmış gibi olma hali olarak tanımlanan farklı durumları deneyimlediğini ifade etti.

VERTİGO DIŞI NEDENLER BİLİMSEL RAPORLARDA

Massachusetts Eye and Ear Hastanesi'nden ve Harvard Tıp Fakültesi'nden uzmanlar, baş dönmesinin kökenini anlamanın tanı ve tedavi sürecinde hayati önem taşıdığını vurguladı. Nitekim, baş dönmesine neden olan etmenler yalnızca iç kulak ile sınırlı kalmadı.

Dolaşım ve Kan Sorunları: Düşük kan basıncı (ortostatik hipotansiyon) ve kansızlık (anemi) gibi dolaşım sistemi sorunlarının baş dönmesini tetikleyen en yaygın etmenler arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle pozisyon değişikliği ile ani tansiyon düşüşünün, beynin yeterli kan akışını sağlayamamasından kaynaklanan sersemlik hissine yol açtığı gözlemlendi.

Nörolojik ve Metabolik Etkiler: Çalışmalar, migren ataklarının kimi zaman baş ağrısı olmadan, sadece yoğun baş dönmesi veya dengesizlik şeklinde ortaya çıkabileceğini gösterdi. Aynı zamanda hipoglisemi (düşük kan şekeri), tiroid düzensizlikleri ve bazı ilaçların yan etkilerinin de denge sistemini bozduğu kanıtlandı.

Psikojenik Faktörler: Anksiyete bozukluğu ve panik atak gibi psikolojik etmenlerin, fizyolojik belirtileri taklit ederek baş dönmesine neden olduğu bildirildi. ABD'de bu tür durumlar "Psikojenik Baş Dönmesi" olarak adlandırıldı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

ABD'deki denge bozuklukları alanında önde gelen uzmanlardan biri olan, Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Carol Foster, çoğu insanın kendi kendine tedavi edebileceği iyi huylu pozisyonel vertigo (BPPV) durumunu bile gereksiz yere ciddi algıladığını ifade etti.

Ancak, Illinois Eyaleti'nde, Northwestern Üniversitesi'nde görev yapan ve denge sistemi üzerine çalışmalar yürütmüş olan Nörolog Dr. Timothy Hain, asıl dikkat edilmesi gerekenin, baş dönmesine eşlik eden diğer semptomlar olduğunu belirtti.

Dr. Hain, anlık baş dönmesi ile birlikte ani işitme kaybı, çift görme, konuşma bozukluğu veya vücudun bir tarafında güç kaybı gibi nörolojik bulguların varlığında derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini açıkladı. Bu bulguların, nadir olmakla birlikte, beyin damar tıkanıklığı (inme) veya tümör gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarının belirtisi olabileceğini kaydetti.

Bilimsel kaynaklar, hastaların kendi kendine tanı koymak yerine, şikayetlerinin süresini ve eşlik eden diğer belirtileri bir uzmana doğru şekilde ifade etmesinin doğru tanıya ulaşmada en kritik adım olduğunun altını çizdi.