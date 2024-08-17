Baş dönmesinin sebepleri neler?

Düşük Kan Basıncı: Dr. Korkmaz, “Düşük kan basıncı, baş dönmesine sebep olabilecek yaygın bir durumdur. Özellikle hızlı bir şekilde kalkma veya uzun süre ayakta kalma sonucu kan basıncı düşebilir ve bu da baş dönmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Vertigo: Prof. Dr. Zeynep Yılmaz, “Vertigo, iç kulakta bulunan denge organlarının bozulması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, özellikle baş hareketleriyle tetiklenir ve çevrenin dönüyormuş gibi hissedilmesine neden olur” açıklamasında bulundu.

Migren: Dr. Yılmaz, migrenin baş dönmesi ile ilişkilendirilebileceğini ifade ediyor. “Migren atağı sırasında baş dönmesi, baş ağrısına eşlik edebilir ve genellikle bulantı, kusma gibi diğer semptomlarla birlikte görülür” dedi.

Anemi: Dr. Elif Arslan, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı, kansızlığın (anemi) baş dönmesine yol açabileceğini belirtiyor. “Kansızlık, vücutta yeterli miktarda oksijen taşıyan kırmızı kan hücresi olmaması anlamına gelir. Bu durum, baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir” açıklamasında bulundu.

İlaç Yan Etkileri: Dr. Korkmaz, bazı ilaçların yan etkileri arasında baş dönmesinin yer aldığını belirtiyor. “Bazı ilaçlar, özellikle tansiyon düşürücü veya antidepresanlar, baş dönmesine neden olabilir. İlaç kullanımı sırasında baş dönmesi şikayeti görülüyorsa, bu durumu doktorla paylaşmak önemlidir” ifadelerini kullandı.

Dehidrasyon ve Elektrolit Dengesizlikleri: Prof. Dr. Ahmet Korkmaz, yeterli sıvı alımının sağlanmaması veya elektrolit dengesizliklerinin baş dönmesine neden olabileceğini ifade ediyor. “Vücudun yeterli miktarda su ve elektrolitlere ihtiyacı vardır. Bu dengenin bozulması baş dönmesine yol açabilir” dedi.

Baş dönmesinin belirtileri arasında başın dönmesi, denge kaybı, bulantı ve göz kararması bulunabilir. Dr. Arslan, “Baş dönmesi yaşayan kişiler, bu durumun altında yatan nedeni belirlemek için bir sağlık profesyoneline danışmalıdır. Doktorlar, baş dönmesinin nedenini teşhis etmek ve uygun tedavi yöntemlerini önermek için çeşitli testler yapabilirler” dedi.