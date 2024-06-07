Baş koymak deyimi ne anlama geliyor?

Baş koymak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir hedefe ulaşmak için azimle çalışmak, kendini tamamen bir işe veya projeye adamak, kesin ve kararlı bir tutum sergilemek anlamına gelen bu deyim, kararlılık, bağlılık ve ciddiyetle ilgili önemli bir mesaj iletir.

Kişinin bir konuda kesin bir karar aldığını ve bu karara sıkı sıkıya bağlı kaldığını, o konuda kararlı ve ciddi olduğunu belirtir.

BAŞ KOYMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben bu kızla evleneceğim baba, ne kadar direnirsen diren ben bu yola baş koydum yıllardır da sevgiliyiz kimseyi yarı yolda bırakamam."