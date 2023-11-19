Baş neden titrer

Baş titremesi neden olur hangi hastalıkların habercisidir...

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Baş neden titrer

Baş titremeleri merkezi sinir sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve psikiyatrik hastalıklar gibi durumlardan kaynaklanabiliyor. İşte o hastalıklar ve ayrıntıları...

Tremor, hareket halindeyken veya bir duruşu aktif olarak sürdürürken kontrol edilemeyen titremelere verilen addır. Genel olarak halk tarafından bilinmeyen bu hastalık, sosyal engellere ve etkilenenlerin günlük hayatta zorlanmasına neden olabilir. Kişi dinlenme duruşu olmayan bir duruşu sürdürdüğünde titreme tetiklenir. Tremor; eller, çene, baş ve boyun, daha nadiren gövdeyi etkileyebilir. Bacakları nadiren etkilebiliyor.

Tremor ses tellerini etkilediğinde ses titremeye başlar. Tremor vücudun sağ ve sol taraflarını aynı anda etkileyebilir, ancak aynı şiddette olması gerekmez.
Peki baş neden titrer hangi hastalıklar neden olur. İşte o hastalıklar:

Musset sendromu

Wilson hastalığı ve diğer karaciğer hastalıkları

Psikiyatrik hastalıklar
Hipertiroidizm

Parkinson hastalığı

West sendromu

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