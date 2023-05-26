Baş neden titrer

Bir çoğumuzun aniden başı titreyebilir. Peki, bu titremenin kaynağı nedir, neyin haberciidir?

Baş neden titrer

Günlük yaşamı çok etkileyen baş titremeleri merkezi sinir sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve psikiyatrik hastalıklar gibi durumlardan kaynaklanabiliyor. İşte o hastalıklar..

Tremor, hareket halindeyken veya bir duruşu aktif olarak sürdürürken kontrol edilemeyen titremelere verilen addır. Genel olarak halk tarafından bilinmeyen bu hastalık, sosyal engellere ve etkilenenlerin günlük hayatta zorlanmasına neden olabilir. Kişi dinlenme duruşu olmayan bir duruşu sürdürdüğünde titreme tetiklenir. Tremor; eller, çene, baş ve boyun, daha nadiren gövdeyi etkileyebilir. Bacakları nadiren etkiliyor

Tremor ses tellerini etkilediğinde ses titremeye başlar. Tremor vücudun sağ ve sol taraflarını aynı anda etkileyebilir, ancak aynı şiddette olması gerekmez.
Peki baş neden titrer hangi hastalıklar neden olur. İşte o hastalıklar:

Wilson hastalığı ve diğer karaciğer hastalıkları

Psikiyatrik hastalıklar

Hipertiroidizm

Parkinson hastalığı

West sendromu

Musset sendromu

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