Baş nereye giderse ayak da oraya gider atasözünün anlamı nedir?

Baş nereye giderse ayak da oraya gider atasözüyle anlatılmak istenen şey, Başta bulunan nasıl bir yol tutarsa onun yönetiminin altında bulunanlar da o yolu tutarlar.

Toplumlarda genelde liderler bulunur. Liderler nasıl davranırsa insanlar da o şekilde davranmaya meyillidir.

Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede de durum bu şekildedir. Çocuk anne ve babasını rol model alır ve ebeveynleri nasıl davranırsa kendisi de o şekilde davranmaya çalışır.

Bu sebeple toplumda belli bir vasfı olan insanların topluma iyi bir şekilde örnek olması gerekmektedir.

Baş nereye giderse ayak da oraya gider atasözünün cümle içinde kullanılışı nasıldır?

Çocuğuna iyi örnek olmalısın unutma baş nereye giderse ayakta oraya gider.