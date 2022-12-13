Baş titremesi neden olur hangi hastalıkları haber verir

Tremor, hareket halindeyken veya bir duruşu aktif olarak sürdürürken kontrol edilemeyen titremelere verilen addır. Genel olarak halk tarafından bilinmeyen bu hastalık, sosyal engellere ve etkilenenlerin günlük hayatta zorlanmasına neden olabilir. Kişi dinlenme duruşu olmayan bir duruşu sürdürdüğünde titreme tetiklenir. Tremor; eller, çene, baş ve boyun, daha nadiren gövdeyi etkileyebilir. Bacakları nadiren etkiliyor

Tremor ses tellerini etkilediğinde ses titremeye başlar. Tremor vücudun sağ ve sol taraflarını aynı anda etkileyebilir, ancak aynı şiddette olması gerekmez.

Peki baş neden titrer hangi hastalıklar neden olur. İşte o hastalıklar:

Hipertiroidizm

Parkinson hastalığı

West sendromu

Musset sendromu

Wilson hastalığı ve diğer karaciğer hastalıkları

Psikiyatrik hastalıklar