Başak İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi

İmalatçı Belgesi

meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Düzenlenen ve Ürünün Üretici Olduğunu Gösteren Belgeler

yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

Yetkili Satıcı Belgesi