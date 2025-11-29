Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa Başakşehir'i konuk etti.

İlk yarıyı Fayzullayev ve Harit'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Başakşehir 75'inci dakikada Selke'nin kırmızı kart görmesiyle iki hafta üst üste sahada 10 kişi kaldı.

Kasımpaşa eksik oynayan rakibine karşı Arous'un 79. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ve puan için umutlandı.

Ancak geçen hafta Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldukları maçta 10 kişi kaldıktan sonra golü atan Shomurodov son dakikada Kasımpaşa ağlarını da havalandırarak Başakşehir'e derin bir nefes aldırdı.

Üst üste 2 yenilgiden sonra Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza atan Başakşehir 16 puana yükseldi. Ligde inişli çıkışlı grafik sergileyen Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.