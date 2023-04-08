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Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi

Süper Lig'de yarın Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Başakşehir'de eksikler can sıkıyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:27
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Başakşehir 2 eksikle Sivas deplasmanında

Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
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Kupada Galatasaray'ı eleyerek moral bulan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri yarın zorlu Sivas deplasmanında 3 puan arayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde 4 maçlık kötü gidişini geçen hafta MKE Ankaragücü'nü yenerek sonlandıran Medipol Başakşehir, 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Demir Grup Sivasspor ise 30 puanla 10. basamakta bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Sivasspor 2-0 kazanmıştı.
HEM CEZALI HEM SINIRDA 
Turuncu lacivertli ekipte iki oyuncu cezaları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.
MKE Ankaragücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danijel Aleksic ile Joao Figueiredo, Sivasspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Üç sarı kartla sınırda yer alan Leo Duarte ve Ahmed Touba ise maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Öte yandan, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Adnan Januzaj cezasını tamamladı. Turuncu-lacivertli futbolcu, görev verilmesi halinde Sivas deplasmanında forma giyebilecek. (AA)

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