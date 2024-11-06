Başakşehir Avrupa’da ilk galibiyetin peşinde

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Başakşehir Avrupa’da ilk galibiyetin peşinde

Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde yarın Kopenhag’a karşı deplasmanda mücadele edecek. Turuncu beyazlılar sahaya Avrupa’da ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında perşembe günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden RAMS Başakşehir'in puanı bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

Kopenhag ise ilk iki maç sonunda 1 puana sahip. Danimarka ekibi ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Jagiellonia'ya 2-1 mağlup oldu. Kopenhag ikinci maçında ise deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

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