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Başakşehir'den Bayern Münih tarifesi

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu liderliğinde yakalanması zor bir başarıya imzasını attı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:02
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Başakşehir aynı Bayern Münih gibi yaptı

Başakşehir'den Bayern Münih tarifesi
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Avrupa kupalarında grup aşamasındaki 96 takım arasında kalesini kapatan 3 ekip arasında yer aldı.
Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Club Brugge geçit vermedi. Konferans Ligi'nde mücadele eden İstanbul ekibi, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirveyi görürken rakip ağlara 7 gol gönderdi.



KAZANDIĞI PARA ORTAYA ÇIKTI
Başakşehir, bu süreçte kasasına katkı yaptı. Sabah'ın haberine göre galibiyet, gruplara kalma ve yayın gelirlerinden turuncu-lacivertliler, 4.9 milyon euroya (89.2 milyon TL) hak kazandı. Lige katılımından dolayı 2.94 milyon, performansıyla 1 milyon 166 bin ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) de 810 bin euroyu kasasına koymayı başardı. 

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