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''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "En büyük hayalimiz finale ulaşmak" diye konuştu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 22:28
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ en büyük hayallerinin final olduğunu söyledi

''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grupta lider olarak çıkan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gruptan lider çıktıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolcuları tebrik eden Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir bu maçlara çıkarken taraftarı, arması, renkleri ve camiası için çıkıyor. Ama biz bunları milli maç gibi oynuyoruz. Başakşehir'in bu gruptan lider çıkması, Fiorentina'nın ikinci çıkıyor olması mutluluk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. 8. sene 48 maçı bitirdik. 8 seneye 50'yi sığdırmış olacağız. Zannediyorum Mart ayına kadar maçımız yok. Baktığımızda 9 sezondur 8 kere Avrupa'ya gidebilmek, orada başarılı olabilmek, bir önceki dönemde de şampiyonlukta da Kopenhag maçı sonrasında orada ilk 16'daydık. Burada da Roma'nın kupa kaldırdığı, Mourinho'nun gözyaşı yaşadığı kupada ilk 16'ya kalmamız çok büyük mutluluk. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla Trabzon, Fenerbahçe'nin de maçları devam ediyor. İkisi de inşallah, onlarda galibiyet neticesi alırlar ve gruptan çıkarlar. Hepsi milli maç. Sanıyorum şuan son 5 yılda ülke puanına en çok puan kazandıran ikinci takımız. Bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

“En büyük hayalimiz finale ulaşmak”

Hedeflerinden bahseden Göksel Gümüşdağ, “Biz zirveyi zorlayan, şampiyonluk kupası kaldırmış ve DNA’sında Avrupa olan takımız. Sürekli Avrupa’da mücadele veriyoruz, bu istikrar çok önemli. Avrupa’ya 5 yılda bir giden takım değiliz. Başakşehir’in başarısı göz ardı edilemez. Ben inanıyorum ki etap etap gideceğiz. Ama çeyrek final, yarı final. Neden final olmasın, en büyük hayalimiz finale ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“Zorlayan takım olmaya devam edeceğiz”

Ligdeki performanslarına değinen Gümüşdağ, “Biz 9. sezondayız, sadece 1 sezon haricinde 8 sezonda 1 kere ligi 5’in altında bitirdik. 7 sezon hiç 5. olmadık. Sürekli zirveyi 4’ün içinde olmayı, sürekli şampiyonluk zirvesinde hedefte olan ve sürekli zirveyi zorlayan takım olduk. Neden olmasın? Zorlayan takım olmaya devam edeceğiz, şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hakemlerin performansı çok iyi diyemem ama samimi bir gayret var”

Hakemlerin performansıyla ilgili konuşan Başkan Gümüşdağ, “Futbolda en çok konuşulan şey hakemlerdir. Şu an TFF Başkanı Büyükekşi ve yönetimi gayret içinde. Geçen hafta VAR ile ilgili toplantı yapıldı, programa davet edildik. Dolayısıyla bir şeffaflık içinde çaba sarf ediyorlar. Samimiyetlerine inanıyorum. Hakemlerin performansı çok iyi diyemem ama samimi bir gayret, iyi niyet var. İnanıyorum ki hakemlik müessesinde eskiye göre çok daha önemli adımlar atacaklar” dedi.

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